Ten kolor z impetem wkroczył na modową scenę i wszystko wskazuje na to, że będzie rządził tej jesieni. Jak to z modą bywa, coś co w jednym sezonie wydaje się nietwarzowe i nieciekawe. W następnym budzi nasz zachwyt i pożądanie. Właśnie tak jest z zielenią.

Co ciekawe, projektanci często ujednolicają sylwetki, stosując ten kolor od stóp do głów. Czasem, bawią się jedynie różnymi odcieniami, a szczególnie butelkową i szmaragdową zielenią. Sieciówki będą w nadchodzącym sezonie przepełnione ubraniami i dodatkami w tym kolorze.

Gwiazdy w Polsce i za granicą już pokochały ten trend. Fankami zieleni są m. in. Edyta Herbuś, Blake Lively, Lana del Rey.



