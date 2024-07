Ciążę Kim Kardashian śledził cały świat. Media obserwowały, jak celebrytka przybierała na wadze, kiedy była w błogosławionym stanie. Teraz gdy jej córeczka North West jest na świecie, to wszyscy czekają na powrót amerykańskiej gwiazdy do show-biznesu.

Kardashianka do tej pory nie pokazała się publicznie. Na swoim blogu opublikowała notatkę, w której wyznała, że najbliższe tygodnie chce poświęcić rodzinie. Jednak w mediach pojawiają się plotki, że Kim wstydzi się swojego ciała i powróci dopiero gdy zrzuci pociążowe kilogramy. Zobacz: Kardashian pierwszy raz po porodzie: Czuję się...

Amerykańskie magazyny i serwisy internetowe donoszą, że Kardashian przeszła właśnie na drakońską dietę 1200 kalorii.

- Kucharz przyrządza jej świeże zielone soki z jarmużu, szpinaku, botwinki i innych zielonych warzyw. Dziennie wypija ich pięć i stanowią one 80% jej diety. Pozostałe 20% to chude mięso z kurczaka, lekkie sałatki i warzywa gotowane na parze. Łącznie to 1200 kalorii dziennie - zdradził jeden z współpracowników Kim.