Ciąża Kim Kardashian to obecnie temat numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarze śledzą każdy jej ruch i wypatrują coraz większego ciążowego brzuszka. Sama gwiazda tylko podgrzewa atmosferę wokół siebie odważnymi stylizacjami i planach ponownego zamążpójścia. Przypomnijmy: To będzie ślub roku? Kardashian chce wyjść za mąż

Celebrytka nieustannie pracuje też nad swoim reality show "Kourtney i Kim jadą na podbój Miami", który realizuje wspólnie z siostrą. Niebawem premiera nowego sezonu na kanale E! Entertainment i tej okazji siostry Kardashian udzieliły wywiadu, gdzie opowiadają o swoich doświadczeniach z filmowania show. Okazuje się, że Kim z powodu ciąży ma małe problemy z garderobą:

Kardashian w wywiadzie podkreśliła też, że denerwuje się, gdy ludzie mówią, że ona i jej rodzina nic nie robi i nie pracują tak, jak normalni ludzie:

Myślę, że największym nieporozumieniem jest fakt, iż wszyscy myślą, że posiadanie reality-show jest naprawdę łatwe, podobnie jak nasze życie i tak naprawdę to w ogóle nie pracujemy. Fakty są takie, że pracujemy bardzo ciężko nad kolekcją naszych ubrań, kosmetyków i mamy tyle do roboty, że czujemy się niedoceniani, gdy ludzie ciągle powtarzają "Więc, co tak naprawdę robicie?". To bezsensowne, bo pracujemy naprawdę bardzo dużo - skarży się.