Maja Ostaszewska to jedna z najbardziej docenianych i popularnych polskich aktorek, którą zobaczyć można zarówno w filmowych produkcjach, jak i na deskach teatrów. Zagrała między innymi w filmach "Katyń", "W imię, Jack Strong", "Body/Ciało", "Pitbull", a także w już trzech częściach bardzo popularnej komedii "Teściowie". Na co dzień aktorkę zobaczyć można w sztukach wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie. Gwiazda regularnie zachwyca też swoim stylem i nie inaczej było podczas ostatniej gali, na której się pojawiła.

Maja Ostaszewska zwróciła uwagę wszystkich stylizacją na gali

Maja Ostaszewska znana jest ze swojego niebagatelnego stylu, który zawsze charakteryzuje się klasą i wyważeniem, a jednocześnie modowym wyczuciem i sięganiem po ciekawe formy oraz fasony. Gwiazda pojawiła się podczas wręczenia Nagród im. Zbyszka Cybulskiego wśród całej plejady gwiazd, skradając jednak zarówno show, jak i główną uwagę fotoreporterów.

Na tę szczególną okazję Ostaszewska wybrała z pozoru klasyczną, stonowaną stylizację w oryginalnym charakterze retro. Tego wieczoru aktorka zaprezentowała się w szarym garniturze o kraciastej fakturze, na który składała się oversize'owa marynarka z szerokimi ramionami oraz spódnica midi z wysokim stanem i rozcięciem na zakładkę. Komplet świetnie dopełniły czarna bluzka z dekoltem w szpic, koralowy naszyjnik, ciemne rajstopy oraz buty - lakierowane, masywne, na platformie, z zapięciem na kostce. To one nadały całości nowoczesnego sznytu. W stylu Mai był również delikatny makijaż oraz codzienne, lekki ułożenie włosów.

Gratulacje i spotkanie po latach

Maja Ostaszewska na swoim Instagramie zdecydowała się na złożenie gratulacji wszystkim nominowanym: Izabeli Dudziak, Agacie Turkot, Karolowi Rzepie, Sebastianowi Deli, Bartłomiejowi Deklewie. Aktorka szczególnie wyróżniła Agatę Turkot, która została nagrodzona za rolę w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Jak wyznała Ostaszewska, sama również miała wpływ na wybór nominowanych.

Jestem szczęśliwa, że jako członkini kapituły nagrody mogłam mieć swój udział w wyborze nominowanych do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. napisała aktorka

Na instagramowej relacji udostępniła również zdjęcie z Erykiem Kulmem, które podpisała: "I jeszcze takie cudne spotkanie!". Para aktorów miała okazję poznać się na planie filmu "Teściowie" oraz szeroko omawianej w mediach produkcji "Chopin, Chopin!".

Maja Ostaszewska na gali rozdania nagród, fot. VIPHOTO/EastNews