Na tę premierę czekaliśmy od dawna. W czwartkowy wieczór, 23 października, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, został zaprezentowany pokaz najnowszego filmu w reżyserii Agnieszki Holland, "Franz Kafka". Na czerwonym dywanie, tuż obok słynnej reżyserki, nie zabrakło również plejady gwiazd.

Plejada gwiazd na premierze filmu "Franz Kafka" Agnieszki Holland

23 października, w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczysta premiera filmu "Franz Kafka", opowiadającego o znanym niemieckojęzycznym pisarzu, ikonie XX wieku, w reżyserii Agnieszki Holland. Na czerwonym dywanie, tuż obok reżyserki, pojawili się m.in. Karolina Korwin-Piotrowska, Sandra Korzeniak, czy Tomasz Naumiuk, autor zdjęć do filmu, nagrodzodzenego statuetką za najlepsze zdjęcia podczas jubileuszowej, 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Stylowa Maja Ostaszewska z hitowym dodatkiem

Na czerwonym dywanie nie zabrakło też Mai Ostaszewskiej, która od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Podczas premiery "Franz Kafka" aktorka zaprezentowała się w czarnym, eleganckim garniturze, do którego dobrała białą, klasyczną koszulę i czarne czółenka ze spiczastym noskiem.

Całość stylizacji dopełnił minimalistyczny makijaż i fantazyjny krawat w prążki, który nadał całości charakteru. To właśnie ten dodatek, rodem z lat 00., jesienią 2025 wraca do łask. Wszyscy chyba pamiętamy kultową stylizację Avril Lavigne podczas rozdania nagród MTV Awards w 2002 roku z nonszalancko zawiązanym prążkowanym krawatem. Teraz ten trend powoli ponownie wkracza na salony.

Martyna Byczkowska skradła show na czerwonym dywanie

Jednak to znana z netflixowego hitu "1670" serialowa Aniela, czyli Martyna Byczkowska, tego wieczoru skradła show. Młoda aktorka postawiła na krwisto czerwony total look, który przyciągnął uwagę fotoreporterów. Sweterkowy golf zestawiła ze skórzaną, czerwoną ramoneską w motocyklowym stylu, do tego spodnie typu palazzo i czerwona mini totebka.

