Minął prawie rok od zakończenia drugiej edycji programu "Top Model" i wygląda na to, że największą jego beneficjentką będzie Michalina Manios. Mimo że, nie bójmy się tego stwierdzenia, Michalina do modelingu nadaje się raczej średnio, to jednak nie zamierza dać o sobie zapomnieć. Niedawno mieliśmy okazję posłuchać jej debiutanckiego singla (posłuchaj), a właśnie dowiedzieliśmy się, że było blisko by rozebrała się dla magazynu "Playboy". Jak wyznała w rozmowie z Wideoportalem:

- Były rozmowy na ten temat, ale ja jestem bardzo sceptyczna. Nie wiem, czy to zrealizuję. Może kiedyś, nie mówię, że nie.

Niestety jak na razie Michalina nie zdecydowała się na rozbieraną sesję. Nie ulega jednak wątpliwości, że gdyby do niej doszło, to wydanie z udziałem Michaliny wzbudziłoby spore zainteresowanie. Kto wie, może udałoby się nawet przebić sukces wydania z Shazzą, które było podobno najpopularniejszym w historii magazynu w Polsce.

