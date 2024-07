Michał Piróg przyzwyczaił nas, że walczy o pokój na świecie i to w nawet najbardziej kontrowersyjny sposób. Prezenter ostatnio razem z Patricią Kazadi wyruszył w dalekie zakątki by pokazać problemy ekologiczne z jakimi zmaga się nasza planeta. Wszystko zobaczymy w programie "S.O.S. dla świata". A w zasadzie, prawie wszystko...



Podczas jednej z wypraw producenci nagrali Michała biorącego prysznic nago. Piróg podobno bardzo chciał żeby tę scenę wyemitować w jednym z odcinków. TVN jednak nie wyraził zgody przez co juror "You Can Dance" jest bardzo zawiedziony.



- Występowanie nago nie jest dla mnie przerażające, bo ciało jest tylko i wyłącznie ciałem, służy do komunikowania. Głupio wygląda człowiek pod prysznicem w kostiumie kąpielowym. Nie czuję skrępowania, gdy pokazuję się przed ludźmi nago. Nie jest to dla mnie temat tabu - powiedział Michał w rozmowie z "Faktem".



Dobrze, że TVN ocenzurował Piróga? Myślicie, że jego ciało mogłoby przesłonić dyskusje nad przesłaniem programu?



