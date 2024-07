Pippa Middleton z chłopakiem Nico Jacksonem na lotnisku w Londynie

1 z 7

Po krótkiej przerwie szał na "royal baby" na Wyspach Brytyjskich znów przybrał na sile. Księżna Kate wróciła do formy, a rodzinę królewską czeka niebawem uroczysty chrzest małego księcia. Przypomnijmy: Jest już data chrztu syna Kate i Williama! Kto będzie chrzestnym?

Jeśli potwierdzą się plotki i to siostra Kate, Pippa, zostanie chrzestną księcia George'a to z pewnością znów skupi na sobie uwagę mediów - tak jak miało to miejsce przy okazji ślubu Kate i Williama, gdy Pippa była jej druhną. Zdaniem brytyjskich gazet, Pippa sama niebawem stanie na ślubnym kobiercu, a jej wybrankiem jest niejaki Nico Jackson. Paparazzi przyłapali ostatnio parę na londyńskim lotnisku i trzeba przyznać, że prezentowali się razem uroczo.

Zobaczcie Pippę i Nico w Londynie. Ładna z nich para?