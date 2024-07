Pippa Middleton na Wyspach Brytyjskich nie mniejsze zainteresowanie niż jej siostra, księżna Kate. Celebrytka potrafi umiejętnie podkręcić zainteresowanie wokół własnej osoby i nie schodzi z tabloidowych czołówek. Ostatnio Pippa wybrała się na romantyczne wakacje ze swoim facetem. Przypomnijmy: Opalona Pippa z ukochanym wraca z egzotycznego wyjazdu do Indii

Okazuje się, że para w Indiach nie tylko wypoczywała, a samą Pippę czekała dość spora niespodzianka. Jak donoszą amerykańskie media, podczas wakacji ukochany poprosił ją o rękę i Pippa przyjęła pierścionek. Wprawdzie tabloidy na Wyspach są nieco bardziej powściągliwe i twierdzą, że do żadnych wiążących deklaracji w Indiach nie doszło, ale jedno jest pewne - zakochani planują już ślub, który ma odbyć się w 2014 roku na terenie posiadłości rodziny Middleton w Bucklebury.

Póki co para obiecała sobie, że takich wyjazdów jak ten do Indii będzie w najbliższej przyszłości więcej. Pozostaje tylko czekać aż Pippa oficjalnie ogłosi zaręczyny i rozwieje tajemnice wokół jej związku z Nico Jacksonem. Skoro potrafiła niemal ukraść show siostrze na jej królewskim ślubie, to jesteśmy pewni, że jej własny również nie przejdzie bez echa.

Pippa i Nico na lotnisku w Londynie: