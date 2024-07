Miniony weekend pękał w szwach od wydarzeń, o których huczał cały świat. Niestety, pośród nich doszło do wyjątkowo przykrego - w wieku zaledwie 53 lat odeszła od nas ceniona aktorka, Shannen Doherty. Wielu wspomina dziś jej znakomite role oraz niełatwe ostatnie lata życia. Warto również przytoczyć jej jedno z ostatnich oświadczeń, w którym zwróciła się do chorej Kate Middleton.

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem wielkich emocji, m.in. finał EURO 2024, podczas którego książę William z najstarszym synem kibicowali Anglii prosto z trybun czy księżna Kate pojawiła się na finale Wimledonu, gdzie została przywitana owacjami na stojąco. Niestety, w tym wszystkim stało się również coś, na co miliony fanów nie byli gotowi - pożegnaliśmy Shannen Doherty, uwielbianą aktorką znaną przede wszystkim z roli w "Czarodziejkach" oraz "Beverly Hills, 90210".

Photo by Frank Micelotta/Fox/Picturegroup/REX

Odeszła w wieku zaledwie 53 lat po długiej i wyczerpującej walce z rakiem. Shannen nie ukrywała swojej choroby, choć w ostatnich miesiącach życia wyraźnie odbierała jej siły, by o niej mówić. Niewielu pamięta, że po oświadczeniu Kate Middleton, w którym ta wyznała, że wykryto u niej nowotwór, aktorka zabrała głos, odnosząc się do trudnej sytuacji księżnej.

Atak teorii spiskowych i zwykłej, chorobliwej ciekawości zmusił ją do wytłumaczenia się, zanim pogodziła się z diagnozą i wyjaśniła sytuację swoim dzieciom. Modlę się, aby był to moment nauki dla nas wszystkich, by szanować prywatność innych, niezależnie od tego, czy są osobami publicznymi

- grzmiała w mediach społecznościowych.