Pippa Middleton i Nico Jackson w drodze na The Sugarplum Ball

Pippa Middleton to doskonale znana niepokorna siostra Księżnej Kate. Od czasu ślubu Kate i Williama jest ona ulubienicą mediów w Wielkiej Brytanii i nie da się ukryć, że kocha zainteresowanie prasy i potrafi je umiejętnie podsycić. Pippa przygotowuje się obecnie do hucznego ślubu, który na pewno odbije się szerokim echem. Przypomnijmy: Siostra księżnej Kate szykuje się do ślubu. Tak wygląda jej facet

Ostatnio paparazzi "przyłapali" Pippę i Nico Jacksona w drodze na wystawny The Sugarplum Ball w Londynie. Obowiązujący dress code na tę imprezę obejmował suknie wieczorowe i garnitury, ale i tym razem celebrytka postanowiła się wyłamać i nie pozwoliła, aby ktokolwiek przeszedł obok niej obojętnie. Postawiła na prześwitująca długą sukienkę, na którą zarzuciła cekinowe bolerko.

Prasa na Wyspach określiła kreację Pippy jako "łąmiącą wszystkie królewskie zasady" i ciężko się nie zgodzić. Pippa jednak dopięła swego i znów jest na ustach wszystkich.

Zobaczcie seksowną Pippę Middleton i Nico Jacksona w Londynie.