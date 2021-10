"Taniec z gwiazdami": Piotr Mróz zwycięzcą 12. edycji show! Relacja z finału

Aż trudno uwierzyć, że to już! Że finał "Tańca z gwiazdami" już za nami! O Kryształową Kulę oraz duże pieniądze, czyli główną nagrodę show walczyli dziś Magdalena Kajra Kajrowicz w parze z Rafałem Maserakiem oraz aktor Piotr Mróz i partnerująca mu Hania Żudziewicz. Jak podoba Wam się wybór zwycięzcy? Czy rzeczywiście to akurat oni najbardziej zasługiwali żeby wygrać ten program? Zobaczcie relację z wielkiego finału.

Finał 12. edycji "Tańca z gwiazdami"

To była naprawdę emocjonująca edycja "Tańca z Gwiazdami". A finał, w odróżnieniu od wielu innych, był naprawdę wyrównany.

East News

Oboje pretendentów do Kryształowej Kuli w poprzednich odcinkach udowodnili, że zasługują na wygraną. Podkreślała to w rozmowie z Party.pl najbardziej chyba wymagająca jurorka Iwona Pavlović.

W końcu doczekałam się! Finał będzie bardzo intrygujący - zapowiadała.

A jak wyglądał sam odcinek? Uczestnicy rozpoczęli od... prezentacji tanecznych partnerów. Dla Rafała była to 23. edycja, aż 5 razy był drugi, ale zdarzyło mu się też wygrać. Hania Żudziewicz tańczyła "tylko" 8 razy i raz wygrała całe show.

Pierwszy taniec należał do Kajry i Rafała. Tańczyli jive'a do rytmu "Słodkiego miłego życia" zespołu Kombii.

Gratulacje. W 100 procentach zasługujesz na finał. Podobnie jak Piotr - mówił Michał Malitowski. - Jak włączysz turboemocje to może Rafał nawet wygra. Piękni jesteście - mówił Piaseczny.

Piotr i Hanna zatańczyli taniec współczesny do rytmu "Przytul mnie" tego samego zespołu Kombii. Piotr miał mały problem - głowa zaplątała mu się w suknię partnerki. Tak to wyglądało:

East News

Ale szybko sobie z tym poradził.

Bardzo wyjątkowe, ale też dziwne show - mówiła Iwona Pavlović. Kajra jest opanowana, techniczna, precyzyjna. Ty masz w sobie pasję - mówił Michał Malitowski.

Razem 37 punktów, tak jak poprzednicy. W tym momencie mieli też 57 proc. głosów widzów.

W drugiej rundzie było trudniej. Uczestnicy tańczyli do tańców wybranych przez... konkurentów. Piotr i Hanna wybrali dla Kajry tango. Jak sama mówiła, nie rozumie tego tańca. Ale, jak powiedziała, jest pracoholiczką i nie odpuści. I rzeczywiście nie odpuściła.

Taniec czyni to, że muzyka czyni się widoczna. Ale to musi być dobry taniec. Wy to oddajecie pięknie. Kajro, bardzo się poprawiłaś, również w tańcach standardowych. Twoje ustawienie głowy jest urzekające - mówiła Iwona Pavlović. Zgodzę się z Iwoną. Tango na miarę finału - podsumował Michał Malitowski.

Razem dostali 39 punktów.

Choć Piotr i Hania obawiali się paso doble dostali od Kajry i Rafała cza-czę.

Nawet nie zdajesz sobie sprawę z tego co dziś zrobiłeś. Nawet nie ma szans, żeby jakaś inna cza-cza mi się spodobała - mówiła Iwona Pavlović. Twoja amplituda ruchu, wszystko jest tak przerysowane pięknie - śmiał się Michał Malitowski. W tym posuwisto-zwrotnym kroku bardzo przypominałeś mi młodego Malitowskiego - śmiał się też Andrzej Grabowski.

Zdobyli dokładnie tyle samo punktów co Kajra z Rafałem. Na tym etapie w głosowaniu widzów różnica się zmniejszyła. Na Piotra głosowało 54 proc. osób, na Kajrę 46 proc.

W ostatniej rundzie przyszedł czas na popisowe numery par - freestyle! Pary same decydowały co chcą pokazać i do jakiej muzyki. Niestety, Kajra i Rafał podczas ćwiczeń zaliczyli poważny upadek. Wyglądało dramatycznie, jednak nie przerwało to treningów.

Podczas każdego tańca tak naprawdę umysł trafi kontrolę, serce zaczyna kontrolować wasze ciało. Wasze serca mieliśmy jak na dłoni. Wasz taniec był piękny i wzruszający - zachwycała się Iwona Pavlović. Bardzo, bardzo miło się na was patrzy. Miło też się słucha tego, co mówisz Kajra.

Otrzymali zasłużenie 40 punktów.

Równie dobrze poszło Hani i Piotrowi, którzy za swoją wersję freestyle'a też otrzymali 40 punktów.

W amatorze widzę tancerza. Brawo. Masz do tego dryg. Mam nadzieję, że nie przestaniesz tańczyć - mówił Michał Malitowski.

Kto wygrał finał 12 edycji "Tańca z gwiazdami"

Po przerwie poznaliśmy zwycięzców. To Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz zabierają ze sobą Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną.

Hania, bez ciebie nie byłoby mnie w finale. Bez ciebie bym nie wygrał - mówił Piotr. - W "Tańcu z gwiazdami" nie spotkała mnie żadna krzywda. Naprawdę to jest przygoda życia. Dziękuję, że mogłem tu być.

Podziękował też jury i wszystkim widzom.

Ja nie czuję żebyśmy przegrali, bo znalazłam cudowną przyjaźń - mówiła po nim Kajra. - A Maserakowi podziękuję jak będziemy sam na sam.

I jak podoba Wam się wynik? Piotr rzeczywiście był najlepszy?