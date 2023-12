Kiedy okazało się, że Piotr Gąsowski żegna się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", fani nie kryli rozgoryczenia. Nie da się ukryć, że stało się to w cieniu niemałego skandalu. Czy mimo to prezenter wróci do show?

Piotr Gąsowski wraca do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Kilka miesięcy temu media obiegła nagle wiadomość, że Katarzyna Skrzynecka odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a właściwie została zwolniona! Wywołało to niemałą aferę, tym bardziej że ona sama nie ukrywała, że nawet dla niej taki obrót spraw był wielkim zaskoczeniem. Z decyzją Edwarda Miszczaka nie zgadzali się nie tylko fani, ale i wiele gwiazd, a w tym pozostali jurorzy i prowadzący show. W geście solidarności, ku zdumieniu wszystkich, Piotr Gąsowski postanowił złożyć wypowiedzenie i również odejść z programu!

Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej, jak umiem, Tobie dziękuję… za wszystko. (...) Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej , dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu - pisał wówczas.

Piotr Gąsowski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" AKPA/Gałązka

Decyzja Piotra Gąsowskiego zdziwiła opinię publiczną, choć wielu nie mogło wyjść z podziwu, że ten zaryzykował własną karierę, by stanąć murem za przyjaciółką. Chociaż wyglądało na to, że po takiej sytuacji aktor nie będzie już chciał wrócić do "TTBZ", w ostatnim czasie w mediach przewijały się pogłoski, jakoby widzowie mieli znów ujrzeć go w show! Pudelek skontaktował się więc z pracownikiem Polsatu, którym zdradził nieoficjalnie, że rzeczywiście, tak się wydarzy.

Powrót ''Gąsa'' dla wszystkich jest wielkim zaskoczeniem, zwłaszcza, że przecież on nie ukrywał rozgoryczenia wcześniejszą decyzją szefostwa - zdradza nieoficjalnie tajemnicze źródło Pudelka.

Co ciekawe, rzekomo to sam Edward Miszczak miał wyjść z inicjatywą, by zachęcić do powrotu Piotra Gąsowskiego.

Na korytarzach na Ostrobramskiej mówi się, że to sam Edward Miszczak uznał jednak, że jubileuszowa edycja ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' nie byłaby kompletna bez charyzmatycznego aktora. Zwłaszcza, że dyrektor wie, że podjęte przez niego decyzje personalne, delikatnie mówiąc, nie wywołały zachwytu u widzów. I chociaż nadal za nimi stoi i nie żałuje swoich wyborów, to chce pokazać publiczności, że widzi i słucha jej opinii - dodaje źródło Pudelka.

Czy Piotr Gąsowski faktycznie wróci do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Z pewnością pokażą to najbliższe tygodnie.

Edward Miszczak AKPA/Gałązka