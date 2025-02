Agnieszka Kaczorowska jest jedną z gwiazd, które budzą najwięcej emocji w mediach w ostatnim czasie. To wszystko za sprawą jej rozstania z mężem i udziału w "Królowych Przetrwania". Edward Miszczak został zapytany o to, czy udział aktorki uwikłanej w medialne afery nie zaszkodzi tanecznemu show. Dyrektor programowy Polsatu, jak zawsze nie owijał w bawełnę!

Wielkimi krokami zbliża się 16. edycja tanecznego show Polsatu, w której wystąpią takie nazwiska jak Magda Mołek, Maria Jeleniewska, Tomasz Wolny czy Maciej Kurzajewski. Na parkiecie po kilku edycjach nieobecności pojawi się w roli tancerki Agnieszka Kaczorowska, która będzie tańczyć z aktorem Filipem Gurłaczem. Przypominamy, że jeszcze jakiś czas temu Kaczorowska zarzekała się, że nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Edward Miszczak został zapytany o to, czy udział aktorki uwikłanej w medialne afery nie zaszkodzi programowi. Dyrektor programowy Polsatu odpowiedział wprost:

Jest za wcześnie, aby to powiedzieć. Jak na razie to była u naszej konkurencji. Ona nie marnuje czasu, jak nie dostaje oferty z jednej stacji, to idzie do drugiej

– powiedział Edward Miszczak w rozmowie z Jastrząb Post.