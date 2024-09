Nowe formaty nie zawsze są dobrze odbierane przez widzów, dlatego Edward Miszczak zastanawia się nad wznowieniem znanego kultowego serialu. Widzowie kochali tę produkcję i chętnie zasiadali przed telewizory całymi rodzinami. O jaki serial chodzi? Osoba ze stacji zdradziła szczegóły.

Gdy Edward Miszczak został dyrektorem programowym w Polsacie, nie bał się podejmować kontrowersyjnych decyzji. Na szczęście w stacji pozostały programy, które cieszą się największą sympatią, czyli "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Nowe formaty zawsze stanowią ryzyko, bo nie wiadomo jak zareagują na nie widzowie — dlatego Miszczak stawia na powrót kultowych produkcji tej jesieni m.in. "Malanowski i partnerzy" z nową rolą Andrzeja Grabowskiego czy "Awantura o kasę" z Krzysztofem Ibiszem.

Jak dowiedział się Plotek, Edward Miszczak chciałby reaktywować jeden z kultowych seriali stacji dla "najmniej wybrednego widza". Obecnie trwają rozmowy z doradcami, ale dyrektor stacji ma już w głowie jedną produkcję.

Edwardowi marzy się jakiś serial ze starych, dobrych lat Polsatu. Bada rynek i zastanawia się z doradcami, co dziś miałoby rację bytu, bo on chce jakiś prosty serial dla najmniej wybrednego widza, który ogląda telewizję. Inwestowanie w nowości dziś jest ryzykowne, jeśli nie są to seriale premium. Tych Polsat dużo robi na swoją platformę streamingową i tam się dobrze oglądają, ale w telewizji już niekoniecznie. Jego plan to opieranie się na nostalgii

Edwardowi marzy się jakiś serial ze starych, dobrych lat Polsatu. Bada rynek i zastanawia się z doradcami, co dziś miałoby rację bytu, bo on chce jakiś prosty serial dla najmniej wybrednego widza, który ogląda telewizję. Inwestowanie w nowości dziś jest ryzykowne, jeśli nie są to seriale premium. Tych Polsat dużo robi na swoją platformę streamingową i tam się dobrze oglądają, ale w telewizji już niekoniecznie. Jego plan to opieranie się na nostalgii

Podobno Edward Miszczak chciałby wznowić nowe odcinku do kultowego serialu "Miodowe lata" z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że "Miodowe lata" wracają na ekrany i podobno trwają prace nad kontynuacją serialu.

On ma niedosyt serialowy, bo w tej ramówce są same bardziej ambitne produkcje, które od dawna są w internecie. Orientował się już i najbardziej chciałby, by Polsat dał zielone światło na nowe odcinki ''Miodowych lat''. Tym bardziej że od dawna są gotowe scenariusze, a aktorzy wykazywali chęci do pracy. Z tym że tam są jakieś problemy licencyjne i nie wiadomo czy jest na to szansa. No ale coś się wokół tego dzieje. Komediowi ''Teściowie'' oglądają się dobrze i on jest bardzo zdeterminowany na wskrzeszenie w pierwszej kolejności dobrego sitcomu

— dodaje informator Plotka.