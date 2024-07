Nikt nie ma wątpliwości, że sprawa Kamila Durczoka, mobbingu i publikacji Wprost to najgłośniejszy skandal w polskich mediach ostatnich lat. Dziś wiemy już, że redaktor Faktów odszedł w trybie natychmiastowym ze stacji TVN, po tym jak komisja wydała swój raport w sprawie doniesień o mobbingu i molestowaniu seksualnym. Wczoraj poznaliśmy zastępcę dziennikarza na miejscu naczelnego "Faktów". Przypomnijmy: Oficjalnie: Wiemy, kto zastąpi Kamila Durczoka w "Faktach"

Głośnym echem w środowisku odbiła się publikacja Wprostu, o tym, jak Durczok został przyłapany na uciecze z mieszkania, w którym znajdowały się ślady białego proszku, pornografia i wiele osobistych rzeczy Durczoka. Prawie większość dziennikarzy jednogłośnie stwierdziła, że redakcja Wprost przekroczyła wszelkie granice prywatności. Wydawca tygodnika, Piotr Lisiecki, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria przyznaje:

Tygodnik „Wprost” jest niedużą redakcją, ale jedyną, która ma odwagę podejmować bardzo trudne tematy. Wierzymy w wolność mediów, biorąc na siebie ciężar krytyki, którą dostajemy nie tylko ze środowiska, lecz także często od czytelników. W Polsce wartością są wolne media, nawet jeżeli musimy ponieść konsekwencje ogromnej krytyki, jaka nas spotyka, często buntu środowiska, to ta debata powinna się odbywać i jesteśmy na tę krytykę gotowi. Dzisiaj rozumiem dużo lepiej, dlaczego redakcja puściła ten drugi kontrowersyjny materiał. To jest rola redakcji. Myślę, że przyjdzie czas i miejsce na to, by redakcja powiedziała dwa zdania więcej na temat tego, co było powodem puszczenia tak agresywnego materiału. Bo z punktu widzenia wydawcy i widząc materiały, którymi redakcja dysponuje, mimo że dla mnie ten materiał też był kontrowersyjny, uważam, że była to słuszna decyzja i że nie mogli podjąć innej - mówi