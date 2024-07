Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiadała na pytania internautów i zdradziła, co u niej słychać. Okazuje się, że w życiu byłej uczestniczki wielkiego hitu TVP doszło do sporych zmian. Co się stało? Żona Kamila uchyliła rąbka tajemnicy i zdecydowała się na szczere wyznanie.

Joanna z "Rolnik szuka żony" poinformowała o wielkich zmianach

Joanna i Kamil poznali się w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Zakochani wzięli ślub i doczekali się córeczki, Antosi. Żona rolnika chętnie pokazuje na Instagramie, jak dziś wygląda jej życie. Kilka tygodni temu Joanna z "Rolnik szuka żony" ogłosiła wielkie zmiany w swoim życiu. Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach pokazała wówczas swoje CV i ogłosiła, że przyszła pora na zmianę pracy.

Teraz , podczas Q&A Joanna uchyliła rąbka tajemnicy na temat zmian w życiu zawodowym.

Internauci próbowali dowiedzieć się, czy Joanna z "Rolnik szuka żony" znalazła już nową pracę. Ukochana Kamila wyznała, że wciąż szuka pracy, ale przy okazji pokusiła się o szczere wyznanie.

Jestem w trakcie poszukiwania nowej. Niestety to nie była moja decyzja i tak wyszło... wyznała szczerze Joanna.

Mamy więc nadzieję, że wkrótce Joanna znajdzie wymarzoną posadę, w której będzie mogła się spełniać!

Śledzicie losy Joanny i Kamila? Przypominamy, że jakiś czas temu Kamil z "Rolnik szuka żony" pokazał mnóstwo uroczych zdjęć z córeczką, a minki Antosi rozczuliły fanów.