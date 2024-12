Kilka miesięcy temu Paulina Smaszcz tworzyła nagłówki tabloidów swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami. Dziennikarka nie miała również litości dla Izabeli Janachowskiej, która odważyła się skomentować jej wypowiedzi. Okazuje się, że 51-latka teraz żałuje swoich słów i chciałaby się pojednać ze swoją koleżanką z branży.

Paulina Smaszcz chce pogodzić się z Izabelą Janachowską?

Po tym, jak Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek publicznie ogłosili, że są parą wokół nich zrobiło się naprawdę głośno. Paulina Smaszcz nie ukrywała żalu do byłego męża i gorzko komentowała jego zachowanie. Dziennikarka wywoływała sporo emocji swoimi wypowiedziami w mediach społecznościowych, które odważyła się skomentować m.in. Izabela Janachowska. Oczywiście, była żona Macieja Kurzajewskiego nie pozostała jej dłużna i w podcaście Anny Zejdler ostro ją podsumowała. Paulina Smaszcz odniosła się wówczas do słów Janachowskiej i do komentarza Iwony Pavlović, która również zabrała głos w jej sprawie.

Co to są za ekspertki? Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku? mówiła wówczas Paulina Smaszcz.

Teraz Paulina Smaszcz w szczerej rozmowie z reporterem Party.pl odniosła się do swoich słów i przyznała, że ich żałuje.

Wiele tych konfliktów nadmuchały niestety media i klikalność takiego konfliktu. Ja uważam, że to czasami zaszło za daleko, ja przyznaję również, że moim marzeniem jest, bo mi źle z tym, jak media, niestety dziennikarze próbowali szukać negatywnych komentarzy na mój temat no to wypowiedziała się Iza Janachowska. Ja na to odpowiedziałam w emocjach, ja ją bardzo cenię. Mądra, piękna dziewczyna – powiedziała Paulina Smaszcz.

