Piotr Kraśko potwierdza odejście z TVP

Piotr Kraśko potwierdza swoje odejście z TVP! Plotki o tym, że dziennikarz może stracić pracę są coraz bardziej wiarygodne i szef "Wiadomości" nie ukrywa tego przed widzami. Właśnie udzielił szczerego wywiadu.

Dziennikarz udzielił "Gazecie Wyborczej" wywiadu, w którym odniósł się do plotek na temat jest stanowiska w TVP. Kraśko skomentował także swoje pożegnanie z widzami tuż przed końcem roku, w którym zasiał ziarno niepewności. Jak się okazuje szef "Wiadomości" wie, że jego kariera w Telewizji Polskiej może niebawem się zakończyć:

To było pożegnanie w cudzysłowie. Pewnie bym tego nie powiedział, gdyby to nie był koniec roku i okazja do złożenia życzeń. No i mówiłem z uśmiechem na twarzy. Każdy, kto pracuje dość długo w TVP, ma pełną świadomość tego, że może w niej pracować jeszcze dziesięć lat albo dziesięć dni, a może dziesięć godzin. Czy czuję się na wylocie? To raczej oczywiste po tym, co zostało już powiedziane. Nie ma chyba powodu sądzić, że tylu polityków jest niepoważnych i dla żartu mówi to, co mówi.