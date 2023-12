W Telewizji Polskiej raczej niełatwo byłoby znaleźć teraz gwiazdę, która cieszyłaby się z nadchodzących zmian. Czyżby jednak Kasia Cichopek miała co do tego inne podejście? Tuż po wyemitowaniu specjalnego komunikatu, przerwała ciszę.

Kasia Cichopek jednak świętuje zmiany w TVP?

We wtorek 19 grudnia Kasia Cichopek wróciła ze Stanów Zjednoczonych do Polski i już następnego dnia poprowadziła "Pytanie na śniadanie" razem z Maćkiem Kurzajewskim. Chociaż aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie i raczej na bieżąco dzieli się z fanami większością informacji, tym razem na jej profilu panowała zastanawiająca cisza.

Kasia Cichopek

Po tym, jak w gmachu TVP zadrżała ziemia, a budynek przepełnił się politykami Prawa i Sprawiedliwości, policją i obrońcami stacji, wydawało się, że jej cisza jest zasadna. Jeszcze przed 2-minutoym komunikatem, który obejrzeliśmy w TVP zamiast "Wiadomości", wiele gwiazd, głównie w przeszłości związanych ze stacją, ochoczo i z nieskrywanym entuzjazmem, komentowało rewolucyjne wydarzenia. Tymczasem na próżno było wypatrywać kilku słów chociażby ze strony prowadzących "PnŚ". A przynajmniej tak było aż do teraz.

Tuż po emisji specjalnego komunikatu Kasia Cichopek postanowiła przerwać milczenie i dopiero teraz (po upływie 24 godzin) poinformować, że wróciła do Polski, choć przecież fani mogli ją oglądać w porannym wydaniu śniadaniówki. Aktorka nie odniosła się co prawda bezpośrednio do zaistniałej sytuacji, natomiast wrzuciła zdjęcie z szerokim uśmiechem, a pod nim życzyła odbiorcom "miłego wieczoru"!

Czy w ten sposób chciała pokazać, że w przeciwieństwie do kolegów i koleżanek z pracy, jej humor dopisuje? Fani zapewne mają nadzieję, że Kasia w końcu wypowie się w sprawie zmian w TVP, jednak zdaje się, że marne są na to szanse. Ta przyzwyczaiła nas bowiem do tego, że na forum raczej unika drażliwych tematów i nie komentuje budzących kontrowersje wydarzeń.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski