Piotr Kraśko chce pozwać wydawcę tygodnika "W Sieci". Szef "Wiadomości" Telewizji Polskiej jest bohaterem najnowszej okładki tego wydawnictwa. Co na niej jest?

Znanego dziennikarze przedstawiono jako prowadzącego "Dziennik Telewizyjny". Piotr Kraśko na okładce ubrany jest w wojskowy mundur. Fotomontaż ma być nawiązaniem do lat 80-tych, kiedy to prowadzący serwis informacyjny występowali w mundurach. Okładka zapowiada artykuł, który opisuje materiał dziennikarki Telewizji Polskiej Karoliny Lewickiej. Dotyczy on podsumowania dwóch marszów - Komitetu Obrony Demokracji oraz Marszu Wolności i Solidarności. Według autorów artykułu Marka Pyzy i Marcina Wikło materiał miał charakter propagandowy, na co przyzwolenie miał dać Piotr Kraśko. Szef serwisu TVP stanowczo zareagował na te doniesienia.

Zawsze uważałem, że szef serwisu informacyjnego telewizji publicznej nie powinien łatwo robić 4 rzeczy: ulegać emocjom, obrażać się, dawać się prowokować i procesować. Ale dla absurdalnych zarzutów z „W Sieci” po raz pierwszy zrobię wyjątek. W tym czwartym punkcie - napisał na swoim Twitterze Kraśko.

To nie pierwszy dziennikarz, który pozywa wydawcę "W Sieci". Proces w podobnej sprawie z tym wydawnictwem ma już na swoim koncie także Monika Olejnik. Dziennikarce jednak nie udało się dojść swoich praw w sądzie.

