Piotr Kraśko pożegnał się z widzami “Wiadomości” i zrobił to z taką miną, że… Ale od początku.

Kraśko żegna się z widzami

To było emocjonujące wydanie Wiadomości TVP. Chwilę po tym jak posłowie przegłosowali w Sejmie ustawę pozwalającą na niemal natychmiastową zmianę władz telewizji publicznej, Piotr Kraśko rozpoczął program.

Wszyscy pewnie czekają co się wydarzy pod koniec “Wiadomości”… - powiedział prowadzący zapowiadając jeden z pierwszych materiałów.

Rzeczywiście, polityczna decyzja w Sejmie sprawia, że (jeśli ustawę przyjmie też senat, podpisze prezydent i wydrukuje rząd - red.) prawdopodobnie już od nowego roku telewizja będzie miała nowe władze. Będą one wyznaczone bezpośrednio przez PiS, bo tak mówi nowa ustawa. A władze mogą nie chcieć, by szefem najpopularniejszego programu informacyjnego w Polsce był Piotr Kraśko, wskazywany przez prawicę jako dziennikarz nieobiektywny. To przeciw niemu w ostatni poniedziałek jeden z prawicowych tygodników wyciągnął naprawdę ciężkie działa, porównując Kraśkę do propagandystów z czasów stanu wojennego.

Stąd też wielu widzów w napięciu czekało na to, co Kraśko powie na koniec. A ten powiedział…

Widzimy się dziś po raz ostatni… - i zawiesił głos. Dopiero po krótkiej przerwie dodał... - W tym roku.

Następnie złożył wszystkim widzom życzenia noworoczne i podziękował, za to, że są, bo dzięki nim jest to wciąż najchętniej oglądany program informacyjny w Polsce.

Piotr Kraśko jest ostatnio celem ataków

