Taki przyjaciel jak Piotr Kraśko, to skarb! Elegancki, szarmancki, zawsze poda pomocną dłoń. Udowodnił to również dziś, po nagraniu sobotniego Dzień Dobry TVN, kiedy odprowadzał Kingę Rusin do samochodu. Gdy przyjaciółka, której ruchy lekko krępowała piękna długa sukienka, usiłowała przejść przez łańcuch odgradzający parking, natychmiast podał jej swoją dłoń.

Kinga Rusin i Piotr Kraśko już od dawna uznawani są za najbardziej stylowy duet w polskim show-biznesie. Kinga, której wyglądu zazdrości nawet rodzona córka i Piotr - wzór męskiej elegancji. Aż miło popatrzeć. Zobaczcie jak wyglądali dziś po wyjściu ze studia DDTVN. Szczególnie zwraca uwagę długa, wzorzysta sukienka Kingi.

Podoba Wam się ta para? Mówią, że między mężczyzną a kobietą nie może być prawdziwej przyjaźni. Ale ci dwoje są chyba zaprzeczeniem tej tezy.