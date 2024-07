Piotr Kraśko i jego żona Karolina Ferenstein wkrótce będą mieli trzecie dziecko. Rodzinka Kraśko składająca się obecnie z rodziców i dwóch synów już wkrótce się powiększy. Nie jest tajemnicą, że para marzy, by tym razem to była dziewczynka. Zobacz też: Piotr Kraśko zostanie ojcem po raz trzeci! Tym razem będzie dziewczynka?

Obecnie Piotr i jego żona są rodzicami dwóch synów - 8-letniego Konstantego i 6-letniego Aleksandra. Nowy członek lub członkini rodziny Kraśko ma przyjść na świat pod koniec roku i wszyscy trzymają kciuki za dziewczynkę:



Córka na pewno byłaby oczkiem w głowie Piotrka. Na razie jeszcze nie wiadomo, jaka jest płeć dziecka, bo to stanowczo za wcześnie, ale mocno trzymają kciuki, by była to córeczka. (...) Są bardzo podekscytowani. To będzie wspaniały prezent dla całej rodziny na Boże Narodzenie - powiedział tabloidowi tajemniczy informator.