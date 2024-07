Cichy ślub Piotra Adamczyka i Kate Rozz był sporym zaskoczeniem dla wszystkich. Przez kilka miesięcy para żyła w prawdziwej sielance, o której opowiedzieli w ekskluzywnym wywiadzie dla magazynu "Viva!". Jednak od kilku tygodni tabloidy i prasa kolorowa rozpisują się na temat kryzysu w związku.

Adamczyk i Rozz od jakiegoś czasu nie mogą się ze sobą porozumieć. Oboje mają dość silne osobowości, który cały czas się ścierają. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Piotr i Kate Wielkanoc spędzą osobno. W ten sposób para postanowiła na chwilę od siebie odpocząć i nabrać dystansu.

- Kasia zdecydowała przemyśleć to wszystko. Ostatnio ich związek przechodzi trudne chwile, a ona nie chce podejmować zbyt pochopnych decyzji. Dlatego święta spędzi z rodziną w Białymstoku. We wtorek wróci do Warszawy - zdradziła AfterParty osoba z otoczenia pary.