Sophie Ellis Bextor już za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie mamą. Autorka hitu "Murder On the Dancefloor" jakiś czas temu pochwaliła się radosna nowiną na Twitterze. Gwiazda zdradziła wówczas, że cała rodzina już nie może się doczekać, kiedy na świecie pojawi się wyczekiwane dziecko.



- Mam wam coś do powiedzenia... Będę miała kolejne dziecko. Nasza rodzina jest bardzo podekscytowana i szczęśliwa. To cudowna sprawa- napisała wówczas Sophie Ellis Bextor.



Gwiazda zdradziła również, że maleństwo urodzi się wiosną tego roku. Ciąża wyraźnie służy piosenkarce, która postanowiła pochwalić się rosnącym brzuszkiem. Sophie Ellis Bextor zamieściła w sieci zdjęcie z plaży, na którym z dumą prezentuje swoje nowe kształty. Wciąż nie wiadomo, czy gwiazda urodzi synka czy dziewczynkę.

Reklama

Reklama

kb