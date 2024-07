Jest fragment piosenki Mariny i James'a Arthura! Wokalistka na swoim Instagramie opublikowała kawałek ich wspólnego utworu "Let me love the lonely", którego premiera odbędzie się w piątek, 21 października. Czy będzie to hit?

Reklama

Piosenka Mariny i James'a Arthura - posłuchaj!

Ich wspólny utwór zapowiada się na romantyczną balladę. A ponieważ wszystkie single brytyjskiego wokalisty zdobywają listy przebojów, spodziewamy się, że tak też będzie tym razem. A to może oznaczać powrót Mariny na sam muzyczny szczyt! Fani artystki są zachwycone fragmentem piosenki. Nie możemy się doczekać premiery całości!

Posłuchajcie!

Zobacz także

Zobacz także: James Arthur zaśpiewał na ślubie Mariny i Szczęsnego!

Marina i James Arthur - fragment ich wspólnej piosenki!

Marina jest zachwycona duetem z zagraniczną gwiazdą.

Reklama

James Arthur nagrał singiel z Mariną!