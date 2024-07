Pink to jedyna gwiazda w Ameryce, która nigdy nie zwracała uwagi na panującą modę i zawsze poruszała w swoich piosenkach ważne problemy trawiące amerykańskie społeczeństwo. Jak na niepokorną piosenkarkę przystało jej najnowsze wideo do piosenki "Fucking Perfect" również szokuje.

Gwiazda w teledysku nawiązała do tego, jak dużą presję na młodych dziewczynach wywołuje pop kultura oraz do trudnych relacji z matkami. Bohaterka klipu w efekcie swoich nieudolnych prób bycia idealną dziewczyną popełniła samobójstwo. Nic dziwnego, że odbiorcy klipu byli zszokowani obrazem. Tym bardziej, że wszyscy spodziewali się pokornej Pink, bo piosenkarka spodziewa się przecież dziecka.

Jesteś dla mnie bardzo perfekcyjny. Pamiętajcie o tym, żeby nie robić sobie krzywdy, bo przecież kiedyś będziecie same matkami. – napisała na blogu Pink.

Obraz podzielił fanów piosenkarki. Ale Pink nigdy nie brakowało odwagi, żeby mówić o sprawach trudnych, a niekiedy bolesnych. W porównaniu z innymi gwiazdami pop jej piosenki uczą! Zresztą sami się przekonajcie!