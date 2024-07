Pikej to jedna z najbardziej groteskowych postaci polskiego show-biznesu. Aspirujący raper lubi chwalić się pieniędzmi i drogimi ubraniami do tego stopnia, że ostatnio założył nawet bloga, na którym może szpanować fotkami do woli. Przypomnijmy: Pikej został blogerem modowym. Wybraliśmy "najlepsze" stylizacje

Ostatnio Kukulski wybrał się na krótkie wakacje i oczywiście pochwalił się zdjęciami z urlopu. W sobie tylko znanym stylu tak skadrował fotki, żeby było widać na nich luksusy, w których opływa - na pierwszym planie widzimy ręcznik Louis Vuitton, którym Pikej ochoczo się okrywa. Na szczęście, znalazł też czas na uprawianie sportów wodnych, których podobno jest wielkim fanem.

Zobaczcie Pikeja na wakacjach. Imponuje takim stylem życia komukolwiek?

Zobaczcie też słynne już zdjęcia Pikeja z jednej z imprez: