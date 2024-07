Wypadek Joanny L., do którego doszło dziś rano, to obecnie temat numer jeden w polskich mediach. Choć w jego wyniku ucierpiały nieznacznie trzy auta, najwięcej kontrowersji wywołuje kwestia zawartości alkoholu we krwi aktorki - alkomat wykazał bowiem aż 1,2 promila w wydychanym powietrzu. Gwiazda jechała na próby do show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Przypomnijmy: Mamy zdjęcia z wypadku Joanny L. Zderzyła się z dwoma autami!

Reklama

Brak ofiar nie oznacza jednak, że celebrytka uniknie kary - kodeks karny jest w tym przypadku bezlitosny. Joannie L. grozi kara więzienia nawet do 2 lat, a także nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych grzywny. W tym przypadku przewiduje się jednak, że aktorka będzie musiała zapłacić w granicach 5 tysięcy. Oczywiście dochodzi do tego też odebranie uprawnień na czas od roku do 10 lat, więc prędko nie zobaczymy jej znów za kółkiem.

Kilka tysięcy złotych grzywny i odebranie prawa jazdy to odpowiednia kara?

Zobacz: Korwin skomentowała wypadek Joanny L.

Przy okazji... Pamiętacie to wykonanie?

Zobacz także

Reklama

Zdjęcia z wypadku Joanny L.: