Za nami ślub Krzysztofa Skiby i jego młodszej o 26 lat partnerki. Uroczystość odbyła się w sobotę 19 sierpnia 2023 roku, a poprowadziła ją sama prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Z fotografii publikowanych w mediach społecznościowych można było się domyślać, jak przebiegało wydarzenie. Teraz jednak Karolina Skiba udzieliła pierwszego wywiadu i ujawniła szczegóły ich wielkiego dnia.

Ślub Krzysztofa Skiby i jego ukochanej Karoliny wywoływał sporo emocji. Internautów przykładowo zaskoczył fakt, że zakochani zdecydowali się na menu wegetariańskie, a poza tym zrezygnowali z pierwszego tańca czy zabaw weselnych. Mimo ich - kontrowersyjnych dla wielu - wyborów, panna młoda zdradziła teraz w rozmowie z "Eską", że: "Impreza się udała idealnie".

- Niektórzy przyjaciele spontanicznie zaczęli występować. To było bardzo wzruszające. Między innymi Jacek Kawalec przygotował dla nas piosenkę, co nas kompletnie rozkleiło. Był też tenor, który porwał moją babcię do tańca. To było coś pięknego. Nie zapomnę tego nigdy. Te momenty na zawsze zostaną w pamięci. My się bardzo fajnie ze sobą bawiliśmy, nasi przyjaciele się super bawili. Było takie zamknięte grono ludzi, którym całkowicie ufaliśmy. Poprawin nie mieliśmy, ale że impreza trwała finalnie do 8 rano, o 11 wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i jeszcze do 14 rozprawialiśmy i o imprezie, i o życiu. Więc nazwałam to takimi a la poprawinami - ujawniła Karolina Skiba.