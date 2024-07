Grzegorz Bloch zmarł w ostatnim tygodniu czerwca, a smutną informację o śmierci stylisty gwiazd przekazała jego siostra. Gwiazdy nie ukrywały smutku i poruszenia faktem, że Grzegorz Bloch odszedł tak nagle, mając zaledwie 53 lata. Teraz na światło dzienne wyszły kolejne informacje i okazuje się, że stylista od jakiegoś czasu przebywał poza domem i był hospitalizowany. Sprawę śmierci Grzegorza Blocha bada prokuratura.

Nowe informacje po śmierci Grzegorza Blocha. Stylista tuż przed śmiercią przebywał w szpitalu

Grzegorz Bloch był jednym z najpopularniejszych stylistów, które współpracowały z wieloma znanymi gwiazdami. Marcelina Zawadzka wyznała, że poznała go na początku swojej drogi związanej z modelingiem, a z kolei Agata Młynarska współpracowała ze stylistą 30 lat. Po nagłej śmierci Grzegorza Blocha w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo poruszających wpisów i wspomnień związanych ze stylistą, a osoby, które go znały na co dzień nie dowierzały w jego śmierć. Okazuje się, że sprawa wcale nie jest oczywista i bada ją prokuratura. Dziś odbyła się sekcja zwłok, jak poinformował Pudelek.pl

Referent postępowania nie otrzymał jeszcze protokołu sekcji zwłok, którego należy spodziewać się pod koniec tygodnia, co jest spowodowane obiegiem dokumentacji pomiędzy prokuraturami obsadzającymi podczas dyżuru a zlecającymi sekcje. Opinia lekarska będzie wydana najwcześniej za 2 miesiące, po zapoznaniu się z dokumentacją lekarską zmarłego poinformował w rozmowie z Pudelkiem rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak już wcześniej informował Fakt.pl prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Grzegorza Blocha. Teraz okazuje się, że stylista gwiazd od jakiegoś czasu przebywał poza domem. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie dodał, że Grzegorz Bloch przebywał w szpitalu.

Śmierć nastąpiła po dłuższym pobycie w szpitalu. Dlatego zlecono wykonanie sekcji zwłok, która miała miejsce dzisiaj. Wyniki powinny być znane pod koniec tygodnia dodał rzecznik prasowy prokuratury Piotr Antoni Skiba.