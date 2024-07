1 z 9

Lewandowscy świętują triumf Bayernu Monachium

Bayern Monachium Mistrzem Niemiec! Anna i Robert Lewandowscy mają kolejny powód do świętowania! Państwo Lewandowscy bawili się wczoraj na przyjęciu z okazji wielkiego sukcesu drużyny sportowej, w której na co dzień gra Robert. To było pierwszej oficjalne wyjście Anny Lewandowskiej po urodzeniu małej Klary.

Córeczka Lewandowskich przyszła na świat 4 maja, czy zaledwie nieco ponad dwa tygodnie temu. Jej mama już wygląda rewelacyjnie! Anna Lewandowska tego wieczoru postawiła na elegancką czerń, lecz tym razem to nie jej stylizacja przykuwała uwagę, lecz... promienny uśmiech żony Roberta Lewandowskiego. Widać, że Ania jest przeszczęśliwa. Rola mamy wyraźnie jej służy! A do tego jeszcze wielki sukces męża... To najszczęśliwszy maj w życiu Lewandowskich! Gratulujemy!

