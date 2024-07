1 z 19

Już 8 czerwca finał sezonu w serialu "Pierwsza miłość". Ale do tego czasu jeszcze pełne emocji ostatnie odcinki. A w nich... Melka przechodzi piekło na kursie policyjnym. Wciąż musi stawiać czoła zaczepkom Dariusza i zazdrosnej o niego Żanety. Co na to wszystko Paweł? Odcinki 2513 - 2516 o 18.00 w Polsacie. (Emisja 5 czerwca - 7 czerwca).

A co się wydarzy?

Pierwsza Miłość odc. 2513

Pobyt Melki w ośrodku staje się dla niej coraz trudniejszy. Wciąż musi stawiać czoła zaczepkom Dariusza i zazdrosnej o niego Żanety. Cezary wyjawia Beacie swój plan na uratowanie Barbariana. Tymczasem, ku niezadowoleniu pracowników, jego narzeczona rozpoczyna zarządzanie barem.

Olek otwiera konkurencyjną świetlicę w stodole swojego wujka. Między Sewerynem i Śmiałkiem dochodzi do bójki.

