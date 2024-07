Laboratoria Klorane wybrały magnolię wielokwiatową (Magnolia grandiflora L.), której liście zawierają bogactwo wosków o potwierdzonych i opatentowanych właściwościach nabłyszczających. Wosk tego gatunku magnolii ma biomimetyczną strukturę zbliżoną do budowy płaszcza hydrolipidowego włosów i tworzy roślinną barierę na powierzchni włosa.

Nowością marki Klorane jest balsam nabłyszczający na bazie wosku z magnolii to lekka pielęgnacja do stosowania po każdym myciu szamponem, który przywraca blask i ułatwia rozczesywanie włosów bez obciążania. Nawilża włókno włosa i odbudowuje naturalną warstwę ochronną, nadając włosom intensywny blask. Wygładzone na powierzchni i głęboko odbudowane włosy intensywnie odbijają światło. Cena za 150ml – ok. 42zł (w aptekach)

Linię nabłyszczającą Klorane na bazie wosku z magnolii tworzą również:

Klorane Szampon nabłyszczający na bazie wosku z 200ml – ok. 35zł

Kombinacja składników współdziała wygładzając i zamykając łuski, dzięki czemu powierzchnia włosa jest wyrównana, zapewniając intensywny połysk włosów już po pierwszym użyciu. Perłowo połyskująca kremowa konsystencja otacza łodygę włosa nie obciążając jej. Szampon zapewnia nawodnienie, ochronę i ułatwia rozczesywanie.

Klorane Maska nabłyszczająca na bazie wosku z 150ml – ok. 48zł

Maska regeneruje strukturę i przywraca połysk włosom zniszczonym pod wpływem codziennego działania niekorzystnych czynników. Wygładza powierzchnię włosa wypełniając szczeliny i tworzy ochronną otoczkę wokół łodygi włosa. Bogata, kremowa konsystencja zawiera liczne składniki odżywcze, które delikatnie pokrywają powierzchnię włosa i dogłębnie regenerują najbardziej zniszczone włosy. Czynnik antystatyczny chroni przed skręcaniem się i ułatwia rozczesywanie.

Klorane Spray nabłyszczający na bazie wosku z 100ml – ok. 44zł

Kwasowe pH zamyka łuski włosów, co zapewnia natychmiastowy, olśniewający blask. Formuła składa się w 95% z naturalnych składników: wosk z magnolii - chroniący włosy przed codziennym działaniem szkodliwych czynników, z inuliną - w 100% naturalną odżywką, która ułatwia rozczesywanie włosów bez ich obciążania. Ułatwia układanie i rozczesywanie.

Formuła nie zawiera silikonu. Konsystencja nie daje efektu mokrych włosów, stąd Spray jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, nawet ze skłonnością do przetłuszczania. Elastyczne i jedwabiste włosy promienieją blaskiem.