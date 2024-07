Jeżeli ktoś myśli, że kobieta po 40. nie jest już tak atrakcyjna jak dwudziestolatka, to jest w błędzie. Wystarczy popatrzeć na gwiazdy, które przybyły w weekend na Lexus Fashion Night.

Każda z tych pań przekroczyła już tę magiczną granicę, ale bynajmniej nie wyglądają jakby były z tego powodu niezadowolone.

Agata Młynarska 23 marca skończy 46 lat, a trzeba przyznać, że od jakiegoś czasu, z tygodnia na tydzień wygląda coraz młodziej. Nie znamy sekretu prezenterki, ale szczerze jej zazdrościmy!

Również 51-letnia Majka Jeżowska może pochwalić się nienaganną figurą. Jej optymizm i pozytywne nastawienie powoduje, że emanuje wdziękiem bardziej niż niejedna 18 latka.

Poważna na co dzień Monika Olejnik nie zapomina o kobiecych atrybutach. Nawet rozmawiając w studio z najbardziej wymagającym rozmówcą, skrywa pod stołem oryginalne obuwie. Choć do bólu profesjonalna, to wciąż bardzo atrakcyjna 55- latka.

Do naszego zestawienia trafiła także Ewa Pacuła - najmłodsza ze wszystkich tych pań, bo dopiero w tym roku przekroczy 40. Jednak pani Ewa zakładając dziewczęcą koronkową sukienkę wciąż wygląda jakby zaledwie wczoraj skończyła 25!

