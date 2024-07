Reklama

Pharrell Williams mimo, że na scenie występuje od ponad 10 lat to dopiero niedawno zdobył popularność o jakiej marzy większość artystów na całym świecie. Wszystko za sprawą utworu "Happy" do filmu "Minionki rozrabiają", dzięki któremu zdobył nominację do Oscara dla najlepszej piosenki z filmu animowanego. Ostatecznie przegrał z utworem "Let It Go", ale i tak był jedną z największych gwiazd ceremonii rozdania statuetek. Przypomnijmy: Williams porwał do tańca największe gwiazdy Hollywood

Wokalista idąc za ciosem postanowił po raz kolejny zaangażować się w tworzenie ścieżki dźwiękowej. Jego najnowszy utwór 'Here" pojawił się na soundtracku z filmu "Niesamowity Spiderman 2", którego polska premiera odbędzie się pod koniec miesiąca. Na tej samej płycie znajdzie się również utwór Alicii Keys "It’s On Again".

Jak wam się podoba bardziej romantyczne oblicze Williamsa?

