Pharrell Williams był jednym z nominowanych do Oscara artystów w kategorii "Najlepsza piosenka do filmu". Amerykański muzyk i jego hit "Happy" wydawał się murowanym faworytem, choć niektórzy wątpili, czy tak pogodny i oryginalny utwór ma szanse z klasycznymi filmowymi produkcjami. Mieli rację - ostatecznie Pharrell przegrał na rzecz utworu "Let It Go" z produkcji "Kraina Lodu", ale i tak udało mu się ukraść show.

W trakcie swojego występu Pharrell nagle zszedł ze sceny i zaczął tańczyć tuż przed pierwszym rzędem nominowanych aktorek i aktorów, zachęcając ich jednocześnie do tańca. Na wspólne pląsy z Williamsem zdecydowały się m.in. Amy Adams i Meryl Streep. Trzeba przyznać, że był to jeden z najweselszych momentów gali. Zapis wideo poniżej:

