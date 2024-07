Od początku było wiadomo, że polska edycja "Perfekcyjnej Pani Domu" skazana jest na sukces. Piękna prowadząca, ciekawa formuła programu i duża promocja zapewniły rozgłos i przyciągnęły przed telewizory aż 1,5 miliona widzów. Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że z tego powodu jest bardzo szczęśliwa.

Reklama

- To dla mnie powód do dumy. Mam poczucie, że robimy kawał dobrej roboty - mówi Małgorzata w rozmowie z "Fleszem".

Na fali popularności programu Rozenek planuje wydać własny poradnik "Perfekcyjnej Pani Domu".

- Pracuję nad nią i chciałabym żeby można było ją kupić już jesienią. Ale praca jest dla mnie zawsze na drugim miejscu, priorytetem jest dla mnie rodzina.

Małgorzata poczuła także już smak popularności, także od tej mniej przyjemnej strony.

- Na mój temat krążą już różne plotki, ale mam do tego dystans. Dopóki nie krzywdzą moich dzieci, po prostu mnie nie interesują - mówi Rozenek.

Wygląda więc na to, że sodówka nie uderzyła jej do głowy. Patrząc na poniższe zdjęcia, chyba ciężko mieć jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, że Małgorzata Rozenek to sympatyczna, otwarta i ciepła osoba. Zresztą, sami mieliśmy kilkukrotnie okazję z nią porozmawiać.

Reklama

Zobacz: Rozenek przed kamerą AfterParty.pl