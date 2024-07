Biało-czarny deseń nazywany pepitką to jeden z najbardziej klasycznych wzorów. Salvatore Ferragamo postanowił nadać mu nieco bardziej nowoczesnego sznytu i powiększył go do rozmiaru XXL!

Pepitka to wzór wyjątkowy - łączy klasyczną parę - biel i czerń i tworzy z niej elegancki, ale także bardzo ciekawy zestaw. Niby stonowanie i z klasą, a jednak z pazurem!

Czarno-białe kreacje od razu pokochały gwiazdy. Kreacje od Salvatore chętnie nosi zarówno Lady Gaga jak i Kim Kardashian.

Ubrania w pepitkę najlepiej wyglądają zestawione z gładkimi ubraniami w kolorze czerni lub bieli. Możesz także poeksperymentować z innym wzorem, ale pamiętaj, że to właśnie pepitka będzie grała pierwsze skrzypce!

