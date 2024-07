Penelope Cruz to jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie i jednocześnie najbardziej utalentowanych aktorek. Gwiazda ma swoich fanów na całym świecie. Polska publiczność również darzy ją wielką sympatią. Filmy z jej udziałem cieszą się dużą popularnością, a słowa krytyki pod adresem Cruz w naszym kraju praktycznie nie padają. Zobacz też: Odzyskała równowagę dopiero przy dziecku

Sympatia Polaków do hiszpańskiej aktorki była powodem wyboru jej na twarz marki piwa bezalkoholowego. Cruz wzięła udział w sesji zdjęciowej oraz spocie reklamowy piwa Karmi, dedykowanego głównie dla kobiet. Jej wizerunek będzie również zdobił etykiety piwa. Aktorka wybrała swój ulubiony smak! Co więcej, muzykę do spotu, w którym wystąpiła hiszpańska piękność, skomponował Eduardo Cruz, prywatnie brat gwiazdy.

Jak oceniacie pierwsze efekty tej współpracy?

