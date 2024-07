Przez ostatnie siedem tygodni mogliśmy oglądać wielkie show Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którego finał odbędzie się już jutro. Udział w nim wzięła m.in. Paulla. Choć wokalistka nie dostała się do finału, wszystkim jej fanom na długo w pamięci zapadną jej przemiany w Rihannę czy Boba Marleya. Zobacz: Paulla zwyciężczynią szóstego odcinka "TTBZ"



Teraz, kiedy program się powoli kończy, artystka ma szansę skupić się wreszcie na swojej nowej płycie. Od tygodni pracuje w studiu nad premierowymi utworami i to nie tylko w Polsce. Okazuje się, że Paulla nagrywa w Paryżu piosenkę z samym... Garou. Kanadyjski artysta ma na swoim koncie kilka płyt, które odniosły wielki sukces m.in. we Francji, Belgii czy Kanadzie, a także duet z samą Celine Dion. Duet z Garou to dla Paulii spora szansa, aby znów zaistnieć na polskiej scenie muzycznej. Pamiętajmy, że jej pierwsza płyta "Nigdy nie mów zawsze" osiągnęła wielki sukces komercyjny, uzyskując status platynowej.

A może Paulla pokusi się nawet o podbój rynków zagranicznych? Czekamy na efekty!

