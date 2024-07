Transparentne szyfony, delikatne muśliny, połyskująca organza... Tegorocznej jesieni i nadchodzącej wiosny modne będą przezroczyste materiały. Mają za zadanie w seksowny sposób pokazywać nasze ciało - niby wszystko widać, ale nie w oczywisty sposób.

Jednak "nagość za mgłą" choć subtelniejsza i mniej dosłowna, to jednak nie potrzebuje zbyt wyszukanego towarzystwa. A w przypadku kreacji Pauliny Sykut w finałowym odcinku programu "Must be the music" dzieje się zbyt dużo.

"Gofrowane" włosy, bardzo ozdobna, wysadzana kamieniami góra sukienki, odkryty brzuch i widoczne kliny rajstop (!), sprawiają, że nie wiadomo na czym się skupić.

Z jednej strony na pierwszym planie widzimy piękny, płaski brzuszek prezenterki, za chwilę dostrzegamy prześwitujący biustonosz, który jest "opakowany" w misterne ozdoby, niżej widzimy kliny i szwy rajstop... Niezbyt trafiona jest także długość tej sukienki.

Kreacja z pewnością nie należy do nieudanych , ale to w jaki sposób Sykut ujęła trudny temat "przezroczystego" trendu jest jak najbardziej nietrafiony.

kj



Reklama