Paulina Sykut Jeżyna i jej mąż, Piotr wybrali już choinkę! Okazuje się, że tegoroczne święta para spędzi w... nowym domu! Marzyli o tym od dawna, a więc w tym roku Boże Narodzenie będzie dla nich wyjątkowe!

Paulina nie może doczekać się nadchodzących świąt w nowym domu:

Nie mogę się już doczekać świąt. Będą wyjątkowe, bo pierwsze w nowym domu. W tym roku dałam sobie trochę więcej czasu i przygotowuję wszystko sukcesywnie. Zależy mi, by ozdoby pasowały do wnętrza, a to nie zawsze taka prosta sprawa - zdradziła w Fakcie