Paulina Sykut świetnie czuje się w roli mamy małej Róży! Często wrzuca na swój Instagram zdjęcia z mała Różyczką. Luty to dla Pauliny Sykut ostatni miesiąc urlopu macierzyńskiego, w marcu wraca już do pracy. Nie będzie to jednak praca w pełnym wymiarze, a mała Róża będzie wtedy pod opieką swojego taty, Piotra Jeżyny. Paulina będzie miała zajęty tylko każdy piątek - wtedy będzie pracować na planie "Tańca z Gwiazdami".

"Do początku marca poświęcam cały swój czas Róży. Nie sądziłam, że macierzyństwo jest tak cudowne! Jestem całkowicie zakochana w swojej córeczce! Pierwszy raz pojawię się publicznie 2 marca na ramówce Polsatu, a już 3 marca poprowadzę na żywo "Taniec z gwiazdami". Wszyscy na planie będą mnie wspierać, a Róża wtedy będzie pod opieką Piotra i mojej mamy, bo na razie nie chcemy zatrudniać niani", mówi Party.pl Paulina.

Paulina Sykut pokazała zdjęcie nóżek swojej córeczki Róży. Widać, że macierzyństwo służy prezenterce!