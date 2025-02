Internet dosłownie zapłonął po wyznaniu Pauliny Smaszcz w "Królowej Przetrwania", kiedy to przed kamerami zarzuciła swojemu byłemu mężowi i starszemu synowi, że Ci wyśmiewali się z jej choroby. Maciej Kurzajewski postanowił stanowczo zareagować na te oskarżenia i wystosował oświadczenie, które opublikował w mediach społecznościowych. W komentarzach szybko pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla dziennikarza, a w gronie osób, które zareagowały, znalazła się również Agnieszka Kaczorowska, która zamieściła emotikonkę dłoni bijących brawo.

Paulina Smaszcz nie wytrzymała i szybko skomentowała reakcję Kaczorowskiej. Opublikowała zaskakujące wpisy na swoim InstaStories, a do całej akcji włączyła się również Marianna Schreiber.

Paulina Smaszcz na swoim InstaStories wytoczyła grube działa. Dziennikarka udostępniła relację Marianny Schreiber, z której wynika, że na zdjęciu widzimy zaskakującą korespondencję Agnieszki Kaczorowskiej z inną uczestniczką "Królowej Przetrwania". Na opublikowanych przez Schreiber zdjęciach karteczek, widnieją teksty typu: ,,wizualnie do siebie pasujecie'', czy ''on 3 lub 4 września leci na miesiąc na kolejny program do Belgii... więc tylko tutaj możemy na ten moment". Paulina Smaszcz skomentowała całą sytuację dosadnie. Z jej strony padły też mocne zarzuty!

To jednak nie był koniec. Paulina Smaszcz udostępniła kolejną relację, w której dodała wymownie:

Na InstaStories Marianny Schreiber pojawiło się jeszcze więcej zaskakujących screenów. Uczestniczka "Królowej przetrwania" zasugerowała również, że "jedna z dziewczyn na planie programu namawiała drugą do zdrady męża".

Jak to jest, że jedna z dziewczyn namawia drugą do zdrady męża? To te zasady, o których krzyczała do mnie w 2. odcinku? A przyklaskiwanie facetowi, który zdradzał swoją żonę, to też pochwalanie takich rzeczy? To jest ta solidarność kobieca? Czym Paulina sobie zasłużyła na takie traktowanie? A czym zasłużyli sobie widzowie na to, żeby być dzień w dzień okłamywani pięknym obrazkiem rodzinnej sielanki, gdy w dżungli się robi to, co się robi?

- wyznała Schreiber