Paulina Smaszcz w rozmowie z mediami zareagowała na ostatni wpis Macieja Kurzajewskiego i odniosła się do swojego komentarza, który opublikowała pod zdjęciami Katarzyny Cichopek z Izraela- Paulina Smaszcz zwróciła się wówczas do gwiazdy TVP, żeby zapytała Macieja Kurzajewskiego, co powiedział swoim synom przed wylotem za granicę. Była żona dziennikarza w najnowszym wywiadzie zarzuca mu kłamstwo!

Reklama

Paulina Smaszcz uderza w Macieja Kurzajewskiego

Takiego zamieszania wokół Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz nie spodziewał się chyba nikt. Tuż po tym, jak Katarzyna Cichopek opublikowała zdjęcia z Izraela Paulina Smaszcz w komentarzach zwróciła się do gwiazdy TVP sugerując, że przebywa tam z Maciejem Kurzajewskim.

Cieszę się, że Maciej Kurzajewski zabrał cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny! Kasiu, zapytaj Macieja Kurzajewskiego, co zorganizował dla mnie, jako Matki swoich dzieci, na moje 40 urodziny? Odpowiedź brzmi NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo KŁAMCY, tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izarelu? Mimo wszystko, spędzaj swoje urodziny WSPANIALE- pisała Paulina Smaszcz.

Teraz była żona dziennikarza w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl odniosła się do swojego komentarza.

Nie chodzi tylko o Izrael. Chodzi o wszystko, co mówił naszym synom o pani Katarzynie- wyznała Paulina Smaszcz.

Co ciekawe, tuż po tym, jak Paulina Smaszcz opublikowała w sieci swój komentarz, Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim.

Zobacz także: Ksiądz gorzko o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "I on rozbił małżeństwo, i ona..."

Zobacz także

Paulina Smaszcz w kolejnych wpisach sugerowała, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od kilku lat mieli się ku sobie. Ten komentarz oburzył Macieja Kurzajewskiego, który zapowiedział, że nie pozwoli, aby jego była żona raniła bliskie mu osoby.

Teraz była żona dziennikarza w rozmowie z mediami skomentowała jego wyznanie.

Jeszcze tydzień temu starałam się mieć z nim bardzo dobre relacje. Długo o to zabiegałam. I to się udawało. Ale czara goryczy się przelała, bo nie wolno tak kłamać swoim najbliższym. Mam nadzieję, że Maciek w swoim ostatnim poście, w którym napisał, że nie da krzywdzić osób mu najbliższych, miał na myśli synów, mamę i dwie siostry. Bo to są jego najbliższe osoby. Bliższych niż dzieci i matka już nie będzie- Paulina Smaszcz powiedziała dla cozatydzien.tvn.pl.

Zobacz także: Wiadomo, kiedy Katarzyna Cichopek powiedziała Marcinowi Hakielowi o romansie z Kurzajewskim!

EOS

Paulina Smaszcz dodała, że życzy byłemu mężowi jak najlepiej i chce żeby był szczęśliwy, ale chce żeby szanował ich dzieci i wspólną przeszłość.

Myślicie, że Maciej Kurzajewski odpowie?

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znikną z "Pytania na śniadanie"? Co dalej z ich karierą w TVP?!