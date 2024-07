Paulina Młynarska wydała oświadczenie w sprawie zdrowia swojego ojca, Wojciecha Młynarskiego! Dziennikarka w mocnych słowach skomentowała plotki niektórych mediów, które donosiły o rzekomym udarze słynnego artysty.

Paulina Młynarska za pośrednictwem Facebooka, zapewnia, że jej tata - wbrew temu, co piszą tabloidy -czuje się coraz lepiej. Prezenterka telewizyjna też ostrzega dziennikarzy...

(...) Lojalnie uprzedzam: wypisywanie bredni o tacie, wystawanie pod jego domem i wysysanie z palca idiotyzmów na jego i nasz temat, będzie miało skutki prawne. Chcecie dopytać o jego stan, możecie zadzwonić lub napisać do mnie, Agaty, albo Jaśka. Ale przestańcie powielać brednie. Dziś ogłaszacie, że przeszedł udar. Skąd to wiecie? Ciekawe czy pomyśleliście, co na taką wieść powie nasza rodzina, często starsze osoby? Prosimy o nie niepokojenie ojca i nas. Tata jest pod doskonałą opieką, a jeśli już umieracie z wścibstwa, to mogę zdradzić, że właśnie, może wam plociuchy na złość, czuje się lepiej!