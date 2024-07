Wczoraj w Moskwie odbył się finał długo oczekiwanych wyborów Miss Universe 2013. Mimo znakomitych recenzji i prognoz ekspertów, Paulina Krupińska decyzją internautów nie zdołała zakwalifikować się do kolejnych etapów, a korona przypadła w udziale Miss Wenezueli. Przypomnijmy: Gabriela Isler nową Miss Universe

Nie oznacza to jednak, że Paulina wraca do kraju na tarczy. Wręcz przeciwnie - Polka została wyróżniona tytułem "Miss Photogenic" czyli Miss Fotogeniczności, a co za tym idzie, nagrodą pieniężną. Jak informuje oficjalny profil Miss Polonia na Facebooku, Krupińska otrzymała też kilka intratnych propozycji reklamowych i zaproszenie do udziału w pokazie marki Tony Ward podczas Paris Fashion Week!

Tym samym Krupińska udowodniła, że choć nie zakwalifikowała się do półfinału konkursu, to jej umiejętności i doświadczenie pozwoliły osiągnąć sukces, który z pewnością pozytywnie wpłynie na jej dalszą karierę. Paulina wraca dziś do Polski i jesteśmy pewni, że przed nią jeszcze wiele sukcesów.

Nasza piękna Miss Polonia Pulina Krupinska i Steven Tyler na przyjęciu po gali Miss Universe:-)! Nasza Miss spisała sie fantastycznie zarówno na zgrupowaniu i podczas samego finału:-)! Wraca do Polski z tytułem Miss Photogenic i nagroda pieniężna !. Do tego otrzymala zaproszenie do udziału w pokazie Tony Ward podczas Paris Fashion Week i kilka propozycji reklamowych:-). Paulina dziś przylatuje o 19 na Okęcie jeśli chcielibyście sie z nią zobaczyć !. Raz jeszcze dziękujemy Wam za całe wsparcie! - czytamy na profilu Miss Polonia.

Kibicowaliście wczoraj Paulinie Krupińskiej? Co sądzicie o finałowych wynikach?

(fot. Gabriela Isler na gali Miss Universe 2013 - materiał promocyjny Miss Universe)

