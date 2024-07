1 z 6

Już dziś wielki finał Miss Universe 2013, podczas którego zostanie wybrana najpiękniejsza kobieta na świecie. Nasza kandydatka Paulina Krupińska od ponad 2 tygodni jest już w Moskwie, gdzie pieczołowicie przygotowuje się do walki o koronę. I to bardzo skutecznie - Miss Polonia wymieniana jest w gronie faworytek do zdobycia tytułu. Przypomnijmy: Po pre-eliminacjach wróżą sukces Krupińskiej. Wybrali ją I V-ce Miss Universe 2013

Jak ostatnie chwile przed wielkim wydarzeniem spędza Paulina? Nasza miss miała wczoraj chwilę odpoczynku, ale dziś rano wróciła już do regularnych prób przed wieczorną imprezą. Krupińska spotkała się także z samym Donaldem Trumpem, amerykańskim milionerem i organizatorem wyborów Miss Universe, słowem - najważniejszą osobą w zarządzie konkursu piękności.



Kochani ,bardzo Wam dziękuje za całe wsparcie i oddane głosy ! Jutro wielki dzień i zapewniam Was ,ze zrobię wszystko aby godnie reprezentować nasz kraj:-)! Bez względu na wynik mam świadomość ,ze wspólnie zbudowaliśmy bardzo pozytywny wizerunek naszego kraju w oczach organizacji Miss Universe:-)! Oni maja świadomość ile publikacji powstało na temat mojego udziału w konkursie Miss Universe w polskich mediach i tym samym widza jak mój kraj mi kibicuje:-))!Raz jeszcze dziękuje wszystkim z całego serca - napisała w nocy na Facebooku Miss Polonia Paulina.

Zobaczcie Paulinę Krupińską w Moskwie na godziny przed finałem Miss Universe: